PlayStation porta #laCasadeiPlayer a Lucca Comics&Games 2022

Dal 28 ottobre al 1°novembre, Sony Interactive Entertainment Italia sarà presente a Lucca con un’istallazionededicata a PlayStation Plus, per una cinque giorni di attività dedicate allacommunity e live stream sul canale Twitch di PlayStation Italia

Sony Interactive Entertainment Italia è lieta di annunciare la propria partecipazione all’edizione 2022di Lucca Comics&Games, il festival multidisciplinare dedicato aiprincipali linguaggi contemporanei, fumetto, gioco, cinema, serie tv evideogioco. Nei cinque giorni della manifestazione, PlayStation porterà #LaCasadeiPlayer,il contenitore dedicato a PlayStation®Plus, in Piazza dell’Anfiteatro,uno dei luoghi più suggestivi della città.

#LaCasaDeiPlayer,format vodcast nato recentemente dalla volontà di SIE Italia per raccontare almeglio il mondo di PS Plus, si trasformerà per l’occasione in un’imponentecupola geodetica, “salotto” fisico e virtuale in cuii tre “padroni di casa” - i due streamer ufficiali di SIE Italia, FortuTheGamere Prattquello, e il giornalistavideoludico Ualone - accoglieranno numerosi ospiti, tutti appassionatidi gaming, per analizzare e approfondire le peculiarità del servizio.





Saranno presenti all’interno della casa tra gli altri, MikeShowSha,al secolo Federico Betti, che con oltre 3 milioni di iscritti al suo canaleYouTube, e più di 700.000 followers su Twitch, è uno dei creator italiani piùseguiti e apprezzati; e Francesco Frank Lotta conduttore radiofonicoitaliano, in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Deejay, appassionatodi viaggi “on the road” e amante, da sempre, del medium videoludico.

Lapresenza di PlayStation al festival avrà dunque unaforte connotazione phygital: tutti gli appuntamenti all’interno de #LaCasadeiPlayer,durante i cinque giorni di manifestazione, saranno trasmessi in diretta sulcanale Twitch ufficiale di PlayStation Italia, perconsentire, anche a chi non potrà presenziare fisicamente a Lucca, di assisterealle dirette comodamente da casa propria, scoprendo le novità del nuovoPlayStation®Plus e i contenuti del servizio che gli ospiti preferiscono.

