Beat Saber lancia il Music Pack di Lizzo

Beat Saber torna con nuove canzoni da ballare e annuncia la collaborazione con Lizzo, per un Music Pack speciale contenente nove tracce della cantautrice, rapper e flautista americana. Il nuovo pack è disponibile sulle piattaforme Meta Quest e Rift.

È la prima volta che tre brani del nuovo album di Lizzo – “2 Be Loved (Am I Ready)”, “About Damn Time” e “Everybody's Gay” – oltre a iconici successi del suo catalogo sono disponibili in un unico posto. Scelte da Beat Games insieme alla stessa Lizzo, le canzoni del Music Pack sono perfette per ballare, muoversi, scatenarsi, e portano per la prima volta l’energia e l’autenticità dell’artista su Beat Saber.

Questa la tracklist completa:

2 Be Loved (Am I Ready)

About Damn Time

Cuz I Love You

Everybody’s Gay

Good As Hell

Juice

Tempo (feat. Missy Elliot)

Truth Hurts

Worship

I livelli conterranno le nuove Arc and Chain Notes, ma non è l’unica novità: Beat Saber ha deciso di introdurre anche un nuovo ambiente personalizzato, ispirato all’estetica dell’ultimo album di Lizzo.

Il nuovo

Music Pack di Lizzo

per

Beat Saber

è disponibile per

Quest

e

Rift

. Il

prezzo complessivo

del pack è €11,99, ma acquistando le canzoni singolarmente il prezzo è di €1,99 l’una.

