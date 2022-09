MEDION ERAZER: il mondo del gaming ha un nuovo player

ERAZER è la nuova gamma di PC a marchio MEDION, azienda tedesca tra i primi produttori di elettronica di consumo, pensata e progettata per il mondo del gaming. Hardware di livello e architetture perfettamente bilanciate garantiscono altissime prestazioni e fluidità anche ai gamer più esigenti.

MEDION, azienda tedesca di elettronica di consumo, svela oggi la nuova linea di computer gaming ERAZER. Il mondo del PC gaming è in costante e continua evoluzione; grafiche mozzafiato, contenuti audio sempre più ricercati e produzioni videoludiche che assomigliano a colossal cinematografici. Per la gestione di questi veri e propri mondi paralleli, servono macchine da gioco in grado di garantire prestazioni decisamente elevate, in grado di adattarsi in maniera dinamica a ogni contenuto. I PC da gaming desktop e portatili MEDION ERAZER nascono per soddisfare tutte queste esigenze, garantendo le cercate prestazioni anche grazie ai processori Intel Core di ultima generazione.Le macchine MEDION ERAZER sono la sintesi perfetta di una provata esperienza nel settore, che MEDION presidia dal 1983, abbinata alla capacità di creare una gamma innovativa. Di assoluto livello anche la parte tecnica, come la disposizione delle porte e la gestione del raffreddamento, il tutto a favore di estrema affidabilità anche durante le sessioni di gaming più lunghe e intense.All’ennesima potenza: il cuore pulsante delle macchine ERAZER batte grazie ai processori Intel Core di ultima generazione. Questo garantisce prestazioni ottimale per chi fa del gaming la propria passione.Alta qualità: tutti i portatili MEDION ERAZER sono dotati di schermi nitidi e luminosi, con risoluzione FHD e QHD, per garantire il massimo piacere di gioco in qualsiasi ambiente o situazione.Massima espressione del gaming in mobilità, il laptop BEAST X30 imbriglia in un’elegante scocca la potenza propria dei PC desktop. Equipaggiato con un processore Intel® Core™ i7-12700H e una scheda video NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti, il BEAST X30 vanta uno schermo 17’’ QHD, tastiera retroilluminata 16,7 milioni di colori e audio certificato Sound blaster Cinema 6+.Caratteristiche principali BEAST X30• Processore Intel® Core™ i7-12700H 14 Core (6 P-Core + 8 E-Core)• NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti (8 GB GDDR6 VRAM)• 1 SSD da 1 TB PCIe Gen. 4x4• 16 GB RAM DDR5 4800 MHz• Display IPS 17,3” QHD a 165 Hz• 2 speaker Sound blaster Cinema 6+• Intel® Wi-Fi 6 AX211• Microsoft Windows 11 Home• Tre mesi di Game Pass Ultimate inclusiDisponibile ora presso lo store Amazon ufficiale MEDION STORE.Al suo debutto nella linea MEDION® ERAZER®, il MAJOR X10 mostra subito i muscoli senza scendere a compromessi. Il potente processore Intel® Core ™ i7-12700H 14 Core e l’innovativa scheda grafica Intel® Arc™ A730M sono solo la punta dell’iceberg. Schermo QHD+ 165 Hz da 16’’, nel nuovo formato 16:10, audio nitido e cristallino, certificato Nahimic by Steelseries, tastiera retroilluminata e le più recenti tecnologie in ambito connettività e sicurezza chiudono il cerchio.Caratteristiche principali MAJOR X10• Processore Intel® Core™ i7-12700H 14 Core (6 P-Core + 8 E-Core)• Intel® Arc™ A730M (12 GB GDDR6 VRAM)• 2 SSD M.2 da 2 TB PCIe Gen. 4x4• 16 GB RAM DDR5 4800 MHz• Display IPS 16” QHD+ a 165 Hz• 2 speaker Sound blaster Cinema 6+• Certificato Nahimic by Steelseries• Intel® Wi-Fi 6 AX211• Microsoft Windows 11 Home• Tre mesi di Game Pass Ultimate inclusiDisponibile da ottobre.Caratterizzato da design e cornici ridotte al minimo, lo SPECIALIST P10 è dotato di un display AVHA QHD+ 165Hz da 16’’, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060, processore Intel Core i7-12400H, tastiera retroilluminata e audio Sound Blaster. L’arma perfetta per ogni gamer.Caratteristiche principali SPECIALIST P10• Processore Intel® i7-12400H• NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 (6 GB GDDR6 VRAM)• 1 SSD M.2 da 1 TB• 16 GB RAM DDR4 3200 MHz• Display IPS 16” QHD+ a 165 Hz• 2 speaker Sound blaster Cinema 6+• Intel® Wi-Fi 6 AX211• Microsoft Windows 11 Home• Tre mesi di Game Pass Ultimate inclusiDisponibile da ottobre.Ideale sia per i neofiti sia per i gamer più navigati che desiderano essere competitive con stile, il CRAWLER E30 offre tutto il necessario per sbaragliare anche i nemici più ostili. A bordo troviamo processore Intel® i5-12500H, NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti, Display IPS 15,6” FHD a 144 Hz e 2 speaker Sound blaster Cinema 6+.Caratteristiche principali CRAWLER E30• Processore Intel® i5-12500H• NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti• (4 GB GDDR6 VRAM)• 2 SSD da 512 GB PCIe Gen.• 8 GB RAM DDR4 3200 MHz• Display IPS 15,6” FHD a 144 Hz• 2 speaker Sound blaster Cinema 6+• Intel® Wi-Fi 6 AX211• Microsoft Windows 11 Home• Tre mesi di Game Pass Ultimate inclusiDisponibile da ottobre.Non solo laptop, MEDION® ERAZER® è anche PC desktop e il RECON P20 ne è la perfetta incarnazione. I PC desktop ERAZER® sono progettati per rendere il più semplice possibile la vita dei gamer. Elevata accessibilità agli spazi interni, impeccabile cable management e areazione ottimale. Mid-Tower dalle dimensioni contenute, il RECON P20 ospita una Scheda Madre Intel® B660 mATX, orocessore Intel® Core™ i5-12400F, scheda grafica NVIDIA® GeForce RTX™ 3060, un SSD da 512 GB e 16 GB RAM DDR4.Caratteristiche principali RECON P20• Processore Intel® Core™ i5-12400F (18 MB Intel® Smart Cache, fino a 4,4 GHz, 6 Core, 12 thread)• Scheda madre Intel® B660 mATX• NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 (12 GB GDDR6 VRAM)• 1 SSD da 512 GB• 16 GB (2x 8 GB) RAM DDR4 3200 MHz• 12 GbE LAN (10/100/1000 Mbit/s.)• Microsoft Windows 11 Home• Porte: 4x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 2 (Tipo C), ingresso cuffia e microfono, 1x LAN (RJ 45), 3x jack audio, 1x HDMI 2.0, 2x Display Port 1.4°Disponibile da ottobre.

