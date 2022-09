NZXT annuncia la nuova scheda madre N7 Z790 ATX

NZXT, fornitore leader di hardware, software e servizi per la community PC gaming, annuncia oggi il lancio della scheda madre NZXT N7 Z790, che supporta le CPU Intel® di ultima generazione.



Realizzata con le più recenti tecnologie, grazie al nuovo chipset per CPU Intel, la N7 Z790è stata progettata per essere compatibile con le CPU Raptor Lake Intel di 13a generazione. Caratteristiche come la compatibilità con PCIe gen 5 e RAM DDR5 garantiscono tutta la potenza necessaria per godere dei tuoi giochi preferiti, con la performance che ti aspetti.

La serie di schede madri N7 diventa così il fulcro attorno a cui realizzare il PC dei tuoi sogni. Alloggiate all’interno di una copertura metallica dall’aspetto pulito, le schede N7 si integrano facilmente nei case della serie NZXT H e presentano porte posizionate in modo intelligente, per rendere l'assemblaggio semplice e intuitivo. Inoltre, le schede N7 Z790 ti consentono di controllare le curve di funzionamento delle ventole e di collegare ventole RGB o strisce LED, personalizzando gli effetti tramite NZXT CAM.





Caratteristiche della scheda madre N7 Z790







Fasi di alimentazione 16 +1+2 DrMOS con circuito stampato in rame da 2 once

Diversi preset e modalità personalizzabili via software NZXT CAM

Preset profili ventole all’interno di NZXT CAM, per sette canali indipendenti

Maschera I/O posteriore integrata e layout efficiente per un’installazione ottimizzata

Copertura integrale bianca o nera con dissipatore di calore integrato per lo slot M.2 più in alto

Compatibile con processori Intel® Core™ i9, Core™ i7 e Core™i5 di 13a e 12agenerazione

Realizzata con chipset Intel® Z790 Express, connettività wireless Wi-Fi 6E e Bluetooth V5.2

Tre connettori M.2 per dispositivi di archiviazione

Supporta velocità di overclocking fino a 6000 MHz e Intel® XMP 3.0

Audio ad alta definizione a 8 canali.



Prezzo al dettaglio consigliato dal produttore: €379,99

Disponibilità: Q4 2022



