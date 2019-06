Marco Carta piangeva.... La rivelazione di Barbara d'Urso

(Di lunedì 3 giugno 2019) Subito dopo il suo arresto per l'accusa di furto aggravato a La Rinascente,ha fornito la sua versione dei fatti ad'. L'artista avrebbe provato a rubare 6 magliette del valore complessivo di 1.200 euro, con la complicità della donna 53enne che era insieme a lui al momento del tanto discusso furto, il giudice non ha convalidato l'arresto del cantante né applicato alcuna misura cautelare.Nella nuova diretta di Pomeriggio 5, la conduttriced'ha rivelato al pubblico di Canale 5 di aver ricevuto una telefonata da, il quale le ha a quanto pare fornito la sua versione dei fatti: "Non appena uscita la notizia, d’istinto ho scritto subito un messaggio ae gli ho detto ‘che succede?’... Lui mi ha chiamato dopo un minuto,… Mi ha detto ‘guarda, sono rientrato a casa in questo secondo, mi è successa questa cosa assurda… Io ti giuro non c’entro niente’. Ho detto ‘va beh,, adesso calmati’... Io, per come ho sentitol’altro giorno, penso che non c’entri niente. Poi cercheremo di capire nei prossimi giorni gli sviluppi di questa storia che ha dell’incredibile"Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...