EA e Motive Studios sviluppano un gioco su Iron Man

Siamo entusiasti di condividere che Iron Man, un nuovissimo videogioco di azione e avventura per giocatore singolo e in terza persona, è ora in fase di sviluppo iniziale presso Motive Studio con sede a Montreal. Il team è guidato da Olivier Proulx, che porta esperienza avendo lavorato su titoli Marvel del passato come Marvel's Guardians of the Galaxy, ed è affiancato da un team dedicato di appassionati veterani del settore tra cui Ian Frazier, Maëlenn Lumineau e JF Poirier in studio.







Sviluppato in collaborazione con Marvel Games, il gioco sarà caratterizzato da una trama originale che attinge alla ricca storia di Iron Man, incanalando la complessità, il carisma e il genio creativo di Tony Stark e consentendo ai giocatori di provare com'è giocare davvero nei panni di Iron Man.







Il gioco è attualmente nella fase di pre-produzione e avremo più aggiornamenti man mano che andremo avanti nello sviluppo.

