Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI - Tin delle Divinità del Faraone

Il terzo e ultimo pezzo della tavoletta faraonica è stato finalmente trovato









Konami annuncia l’arrivo del tanto atteso set Tin delle Divinità del Faraone 2022per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG), disponibile da oggi in Europe e Oceania.

Completate l'antica leggenda con il terzo e ultimo pezzo. Grazie a Tin delle Divinità del Faraone 2022 otterrete l’ultima parte della misteriosa tavoletta faraonica scoperta in Egitto.

Come per Tin delle Memorie Perdute 2020 e Tin delle Battaglie Antiche 2021, anche le scatole 2022 hanno lati in rilievo/incisi e coperchi senza bordo, consentendo di impilarle l'una sull'altra a formare l'intera tavoletta. Se si possiedono già i Tin 2020 e 2021, con Tin delle Divinità del Faraone 2022 si potrà completare la propria tavoletta.

Ogni Tin delle Divinità del Faraone 2022contiene 3 Mega-Pack extra-large, ognuno con 18 carte: 1 Rara Segreta Prismatica, 2 Ultra Rare, 2 Super Rare, 1 Rara e 12 comuni.

Il Tin Mega-Pack mega-set 2022 è principalmente composto da carte popolari rilasciate nel 2021, incluse carte da Vortice Fiammeggiante, Iperattività Fulmine, Alba della Maestosità, Esplosione del Destino e molte altre!

Oggi, il popolare Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è presente in tutto il mondo, distribuito in oltre 80 Paesi e disponibile in 9 lingue.

Altre News per: giococartecollezionabilidelledivinitàfaraone