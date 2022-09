Proscenic lancia il nuovo WashVac F20

Il nuovo aspirapolvere F20 di Proscenic si distingue dagli altri lavapavimenti grazie a due principali funzioni. Infatti, in modalità SMART, grazie ad un sensore ad infrarossi integrato, il nuovo F20 di Proscenic è in grado di distinguere lo sporco, regolando automaticamente l’aspirazione e l’acqua necessaria per una pulizia completa ed efficace. Inoltre, con l’innovativa modalità GERM, il WashVac F20 utilizza acqua elettrolitica per disinfettare tutte le superfici, senza l’aggiunta di detersivi.