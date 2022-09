RIDERS REPUBLIC SEASON 4: FREESTYLIN’ DISPONIBILE

Eccoli! Gli atleti BMX entrano in gara con Riders Republic. La cultura BMX invade la Republic con una zona dedicata, nuove carriere, sponsor e un nuovo gameplay.

Ubisoft annuncia che la Season 4 di Riders Republic, Freestylin’, è disponibile per tutti. Potrai scatenarti nell’Area 52, la zona dedicata alla BMX e provare la nuova intro gratuita alla carriera BMX. La carriera BMX è sbloccabile con l’acquisto del Year Pass che dà accesso immediato o come standalone dal 21 settembre su Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation4, PlayStation5, Stadia, PC Windows tramite Ubisoft Store ed Epic Games Store. Puoi anche abbonarti a Ubisoft+ su PC, Stadia e Amazon Luna per accedere al gioco.

Questa nuova stagione ti darà accesso all’add-on di BMX Sport. BMX è incentrato sul freestyle e le bici sono mezzi acrobatici che danno ai rider una vasta gamma di mosse per esprimersi al meglio. Abbraccia la creatività dello stile street underground e vola in alto su incredibili tracciati. L’add-on BMX Sport comprende una modalità dedicata carriera e agli eventi, assieme alla nuova Area 52, situata nel cuore di Canyonland: questa ex zona militare costellata di grandi antenne paraboliche e magazzini abbandonati è stata presa d’assalto dai rider e ora ospita nuovi eventi pieni di segreti legati agli alieni. L’aggiunta della BMX porta anche nuove modalità di gioco: Grind, per gli appassionati di rotaie, trick, gap transfer e Half-Pipe, per gli amanti di velocità e spazi aperti. Questo nuovo add-on sportivo aggiunge tre discipline sportine: Street, Park e Dirt.

La Stagione lancia anche la partnership con Vans e l’aggiunta di nuovi sponsor come Cult, Odyssey, We The People, Flybikes e SubRosa, per nominarne solo alcuni, offrendo tonnellate di personalizzazioni e combinazioni di attrezzature.

Gli eventi Vans Waffle Cup e RedBull Uncontained metteranno alla prova le tue abilità, ma aspettati altri eventi con cinque nuove Bizzarrie.

Per maggiori informazioni su Riders Republic, Season 4: Freestylin’, visita ridersrepublic.com/freestylin

Per le ultime novità su Riders Republic e gli altri giochi Ubisoft, visita news.ubisoft.com

Altre News per: ridersrepublicseasonfreestylin’disponibile