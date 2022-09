SYNDUALITY, IL NUOVO SCI-FI SHOOTER DI BANDAI NAMCO

Bandai Namco Europe S.A.S. ha annunciatoSYNDUALITY, un nuovo gioco che è parte di un transmedia Sci-fi franchise recentemente annunciato e sviluppato da Game Studio.SYNDUALITY è uno Sci-fi Shooter ambientato in un mondo distopico futuristico in cui umani e AI devono coesistere e cooperare per sopravvivere. Il gioco sarà disponibile per PlayStation®5, Xbox Series X|S, e PC.

SYNDUALITYsi svolge nel 2222, anni dopo che una misteriosa pioggia velenosa chiamata “The Tears of the New Moon” ha spazzato via la maggior parte dell’umanità e dato alla luce creature deformi che ora cacciano la popolazione. In mezzo alla calamità, gli umani sono stati forzati a costruire un rifugio sotterraneo chiamato Amasia, dove hanno scoperto e iniziato a collaborare con forme di intelligenza artificiale chiamate Magus.



“SYNDUALITYè un progetto che non vediamo l’ora che i giocatori possano provare con mano”, ha dichiarato Yosuke Futami, Producer di Bandai Namco Entertainment Inc. “Abbiamo lavorato con famosi designer come Neco per il character design e Ippei Gyoubu per il design meccanico, così come con il team di Studio Game per sviluppare uno shooter divertente con un gameplay solido e un focus unico sul rapporto tra AI e umani, in cui il legame che si sviluppa tra i giocatori e i propri Magus influisce sul gameplay e la storia”.

I giocatori si metteranno nei panni deiDrifters, persone che si guadagnano da vivere raccogliendo cristalli AO, una rara risorsa disponibile sulla Terra. In questa ricerca dovranno fronteggiare delle creature xenomorfe, conosciute comeEnders, e potranno contare sui Magus, i loro partner, e farsi guidare nel proprio viaggio, aiutare in battaglia e ottenere indicazioni, suggerimenti e avvertimenti. Nel frattempo svilupperanno e rafforzeranno il legame tra giocatore e AI. Il gameplay e il combattimento in SYNDUALITY sono incentrati sui Cradle Coffins, veicoli armati in cui i giocatori si muoveranno sulla superficie e che potranno personalizzare completamente, dall’aspetto alla scelta delle armi, per adattarsi al proprio stile di gioco. SYNDUALITY avrà anche un multiplayer in cui altri Drifter si uniranno ai giocatori per aiutarli nelle loro missioni oppure per rivoltarsi contro di loro, ostacolando i progressi o combattendo per saccheggiare le preziose risorse.





Per maggiori informazioni sui titoli diBANDAI NAMCO Europe, seguici sul Sito ufficiale:https://www.bandainamcoent.eu

Altre News per: syndualitynuovoshooterbandainamco