Dungeons & Dragons - I Mostri del Multiverso disponibile in italiano

Gli appassionati del più grande gioco di ruolo del mondo possono imparare tutto ciò che c’è da conoscere sui tanti Mostri del Multiverso, ora che l'ultima espansione di Dungeons & Dragons diventa disponibile in Italia.

Mostri del Multiverso è una risorsa completa sia per i giocatori sia per i Dungeon Master, contenente più di 30 razze aggiornate per i personaggi dei giocatori e un enorme bestiario con più di 250 mostri ridisegnati e relative statistiche, tutti da utilizzare in D&D. Mostri del Multiverso ha debuttato per la prima volta nel D&D Rules Expansion Gift Set all'inizio di quest'anno ed è ora disponibile dal 13 settembre 2022 comeprodotto a sé in italiano, francese, tedesco e spagnolo, anche tramite partner digitali.

Raccogliendo e aggiornando i mostri originariamente apparsi nella Volo’s Guide to Monsters e nel Mordenkainen’s Tome of Foes, questo libro presenta amici e nemici per qualsiasi campagna di D&D, molti dei quali impreziositi dai commenti di Mordenkainen. Il mago ha infatti affrontato molti di questi mostri e popoli in numerose meravigliose avventure. Ora è giunto il tuo momento di partire all’avventura e affrontare tu stesso queste creature!







Include oltre 250 mostri . Gli aggiornamenti ai mostri includono una più facile gestione degli incantatori da parte dei Dungeon Master, più danni e resistenza a molti mostri e una migliore organizzazione delle loro statistiche.

. Gli aggiornamenti ai mostri includono una più facile gestione degli incantatori da parte dei Dungeon Master, più danni e resistenza a molti mostri e una migliore organizzazione delle loro statistiche. Include oltre 30 razze giocabili . Riunisce in un unico libro tutte le razze indipendenti dall'ambientazione di gioco, integrando le razze contenute nel Manuale del Giocatore.

. Riunisce in un unico libro tutte le razze indipendenti dall'ambientazione di gioco, integrando le razze contenute nel Manuale del Giocatore. Un multiverso di informazioni. Include aggiornamenti alla lore dei mostri, incentrando le loro storie sul multiverso di D&D, piuttosto che su un mondo in particolare.





"Siamo molto felici di pubblicare oggi Mordenkainen presenta: Mostri del Multiverso in italiano e portare ai giocatori tutte queste nuove creature, con cui potranno popolare le loro avventure di D&D. Questa pubblicazione amplierà ulteriormente le possibilità di gioco per gli appassionati di Dungeons & Dragons di tutto il mondo ed è un'ulteriore testimonianza del nostro impegno nei confronti dei nostri fan italiani.” ha affermato Marco Caputo, Brand Manager – D&D di Wizards of the Coast.







Divertiti con nuove regole, nuovi nemici e nuove avventure!

