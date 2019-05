Teletrasportatemi qui! Diletta Leotta è un sexy sogno proibito per i follower (Di lunedì 20 maggio 2019) La giornalista Sky 27enne ha postato uno scatto super sexy che riscalda i follower... mentre pioggia e temporali si abbattano su tutta Italia, Diletta Leotta sogna l'estate e pubblica una sua foto mozzafiato in costume rosso. I capelli biondissimi fanno il resto e subito la bella giornalista fa venire in mente fantasie proibite. In bikini Diletta Leotta sogna di trovarsi sotto un sole cocente, in una bella piscina e scrive su Instagram: “Teletrasportatemi qui!!”. Diletta Leotta desidera il caldo e fa sognare i follower sfoggiando un bikini rosso che esalta alla perfezione il suo super sexy decoltè. Visualizza questo post su Instagram Teletrasportatemi qui!!! ???? Un post condiviso da ??Diletta Leotta?? (@dilettaleotta) in data: 19 Mag 2019 alle ore 4:05 PDT



