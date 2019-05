Hai proprio delle bombe! Il complimento di Morgan ad Elettra Lamborghini (Di martedì 14 maggio 2019) Doppia gaffe di Morgan a The Voice of Italy che per complimentarsi con la Lamborghini fa allusioni al suo décolleté. Durante l'ultima puntata Morgan non ancora ha trovato nessuna voce da portarsi nella squadra e guardando la Lamborghini le dice: “Elettra tu hai proprio delle bombe”. Attimo di gelo, seguito da fragorose risate da parte degli altri giudici e del pubblico, con Elettra che guardandosi la profonda scollatura risponde a Morgan: “In che senso?”. Poco dopo sempre Morgan rivolgendosi sempre alla Lamborghini le dice: “Se vieni nel mio camerino ti insegno a suonare il flauto”. Ma è proprio lui in questo caso a rendersi conto del doppiosenso e ammette: “Che battutaccia!”



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di martedì 14 maggio 2019) Doppia gaffe dia The Voice of Italy che per complimentarsi con lafa allusioni al suo décolleté. Durante l'ultima puntatanon ancora ha trovato nessuna voce da portarsi nella squadra e guardando lale dice: “tu haibombe”. Attimo di gelo, seguito da fragorose risate da parte degli altri giudici e del pubblico, conche guardandosi la profonda scollatura risponde a: “In che senso?”. Poco dopo semprerivolgendosi sempre allale dice: “Se vieni nel mio camerino ti insegno a suonare il flauto”. Ma èlui in questo caso a rendersi conto del doppiosenso e ammette: “Che battutaccia!”Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

THEVOICE_ITALY : Valerio Sgargi non è nuovo ai palchi né a The Voice: il suo battesimo è avvenuto a “????? @voice1tv”, l’edizione ru… - Meta_Morgan : RT @Ginny2019: Cantano in inglese. Gigi: Canti in italiano? Cantano in italiano. Gigi: Canti in Napoletano? Morgan: non siamo a The Voice… - friskavris : RT @BTSItalia_twt: ? Domani 15/05 alle 03:00 am ????, i @BTS_twt saranno ospiti alla finale di 'The Voice' su NBC! ?? Possibili link: ??https… -