FARMING SIMULATOR 22 - VALTRA SERIE Q E MOLTO ALTRO

È ora disponibile il quinto aggiornamento per Farming Simulator 22; la nuovissima Valtra Serie Q è appena stata svelata agli occhi del mondo ed è già stata aggiunta al gioco gratuitamente. Con la patch 1.7.1, che include l’aggiornamento gratuito, l’editore e sviluppatore GIANTS Software inserisce diversi trattori Valtra in Farming Simulator 22.

QUATTRO NUOVI TRATTORI AMPLIANO LA FLOTTA DEI VEICOLI

.È disponibile, inoltre, una versione gratuita in Solo qualche giorno fa la Valtra Serie Q ha debuttato a livello mondiale – ora, gli agricoltori virtuali sono tra i primi a poter utilizzare questi modernissimi trattoriÈ disponibile, inoltre, una versione gratuita in realtà aumentata del trattore da scaricare sui dispositivi mobile via farming-simulator.com . I fan possono ispezionare ogni angolazione e salvare foto e video del trattore, proiettato nel mondo reale, attraverso la lente del proprio dispositivo mobile.

Mentre gli appassionati si concentrano sulla Serie Q, l’aggiornamento gratuito include anche dei modelli molto attesi di quinta generazione delle serie A, N e T di Valtra.



DIVERSI MIGLIORAMENTI CON LA PATCH 1.7.1

Con la patch 1.7.1 numerose novità e miglioramenti arricchiscono l’esperienza agricola. GIANTS Software continuerà a rilasciare aggiornamenti gratuiti e contenuti generati dagli utenti nell’apposita interfaccia all’interno del gioco.

Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One e Stadia. È disponibile unYear 1 Season Pass per estendere ulteriormente il contenuto del gioco in futuro.

Altre News per: farmingsimulatorvaltraseriemoltoaltro