Arrivano i nuovi POCO M5 e M5s

POCO M5 offre un’esperienza di mobile gaming di altissimo livello,

mentre con POCO M5s il divertimento è assicurato attraverso esperienze audiovisive straordinarie

POCO, brand popolare tra i giovani appassionati di tecnologia, presenta due nuovi smartphone appositamente pensati per gli utenti appassionati di intrattenimento, che ora possono scegliere tra gli smartphone "all-in fun" POCO M5 e POCO M5s. La potenza di POCO M5 è pensata per chi ama giocare quotidianamente, mentre POCO M5s offre un'esperienza di entertainment a tutto tondo, bilanciando perfettamente le esigenze fotografiche, di fruizione audiovisiva e di autonomia del dispositivo.

Nel classico stile di POCO, POCO M5 e POCO M5s vogliono offrire al sempre crescente gruppo di giovani appassionati un’esperienza eccezionale, portando con sè un vero e proprio valore aggiunto. POCO è sempre una garanzia quanto ad esperienze eccezionali pensate per il crescente gruppo di giovani appassionati di tecnologia, e POCO M5 e POCO M5s non fanno eccezione: “POCO M5 e POCO M5s rompono lo stereotipo per cui un telefono economico non può garantire esperienze gaming o audiovisive di alto livello. Sono la vera e propria testimonianza degli sforzi incessanti del nostro team, dedito ad offrire agli amanti della tecnologia i prodotti più entusiasmanti a prezzi leader nel settore" - afferma Angus Ng, Head of Product Marketing di POCO Global.

POCO M5: il gaming non conosce limiti, con un processore di livello flagship da 6nm e un display dinamico



Equipaggiato con l'avanzato chipset MediaTek Helio G99, POCO M5 offre un'esperienza di gioco incredibilmente fluida. Costruito tramite un processo produttivo di livello flagship a 6nm, il potente chipset include una CPU octa-core, con due Cortex-A76 ad alte prestazioni e frequenza fino a 2,2GHz insieme a una GPU Arm Mali G57 per una grafica 3D avanzata, presentando in questo modo un sistema completo e senza precedenti, in grado di garantire una gaming performance più rapida in un telefono di qualità. Il Game Turbo 5.0 controlla e ottimizza in modo intelligente la CPU, la GPU e la memoria, per supportare un gameplay costante anche nei giochi più impegnativi.





Il sistema è inoltre in grado di riconoscere se l’utente si trova nel bel mezzo del gioco facendo sì che un messaggio appena ricevuto, ad esempio, appaia in una finestra secondaria così da non interrompere la sessione.

Inoltre, grazie al display DynamicSwitch da 90Hz, POCO M5 può cambiare dinamicamente il refresh rate del display. Durante il gioco, si adatta a un refresh rate molto veloce per i giochi ad alto numero di fotogrammi, mentre può passare a una frequenza ridotta per la riproduzione video. In questo modo si risparmia energia e si garantisce una fruizione sostenuta e prolungata con la massima durata della batteria.

Con un display DotDrop Full HD+ da 6,58 pollici, POCO M5 offre una riproduzione dei colori vivace e una grafica nitida. Grazie al touch sampling rate da 240Hz, POCO M5 velocizza l'esperienza d’uso, supportando l’utente in modo significativo nei giochi veloci attraverso una risposta più rapida. POCO M5 è dotato anche di pratiche funzioni come Sunlight Display, per la visualizzazione in condizioni di alto livello di luce, che consente di continuare a giocare all'aperto e di divertirsi comodamente al parco o in piscina.

Oltre che per il gaming, POCO M5 è perfetto per chi ama catturare i momenti più importanti. È infatti dotato di una tripla fotocamera posteriore composta da una fotocamera principale da 50MP, un sensore da 2MP per il rilevamento della profondità in tempo reale e una fotocamera macro da 2MP per incredibili primi piani. Che vogliate catturare l'emozione del surf al mare, o scattare il primo piano perfetto di un'opera di street art, POCO M5 non vi deluderà.

Per concludere, l’alta capacità della batteria da 5.000mAh di POCO M5, con ricarica rapida da 18W, stupirà gli utenti. Niente più ansia da batteria scarica durante la giornata: sarà possibile divertirsi con il proprio gioco preferito mentre si è in giro e gestire allo stesso tempo le varie attività quotidiane.

POCO M5s: un concentrato di intrattenimento che crea un divertimento magico



In quanto a comparto fotografico e video, la quadrupla fotocamera posteriore POCO M5s è in grado di registrare splendidi video 4K a 30 fotogrammi al secondo e include una fotocamera principale da 64MP e una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP per immortalare splendide immagini dello skyline della città, o di paesaggi montani per chi è amante della natura. Dispone inoltre di due sensori da 2MP per il rilevamento della profondità, permettendo di scattare primi piani dettagliati e dare libero sfogo alla fantasia negli scatti. Una fotocamera frontale da 13MP completa il tutto, garantendo selfie fantastici e videochat nitide con amici e familiari.

Inoltre, a bordo c’è un vero e proprio studio creativo, per esprimere se stessi con una serie di funzioni fotografiche e cinematografiche intelligenti e facili da usare. Ad esempio, è possibile scattare foto straordinarie di notte, catturare splendidi ritratti con l'effetto bokeh e produrre video professionali in time-lapse o a rallentatore con l'aiuto dell'intelligenza artificiale.

POCO M5s è munito di un display DotDisplay AMOLED da 6,43 pollici Full HD+ con cui guardare sport, mostrare video agli amici o ascoltare musica. Abbinato a doppi altoparlanti, è stato progettato per fornire un'esperienza audiovisiva completamente immersiva, rendendo ancora più bello ascoltare e guardare il nuovo video musicale del proprio artista preferito o perdersi in un film di fantascienza cyberpunk. Nel frattempo, l’utente rimarrà meravigliato dalle immagini fluide e dall'eccellente resa cromatica di POCO M5s.

Il dispositivo è dotato anche di funzioni premium per migliorare il comfort dell'utente, come il DC Dimming e i sensori di luce ambientale a 360°, che permettono la regolazione della luminosità dello schermo, in modo da poter godere di un intero streaming live senza affaticare gli occhi.

Infine, grazie al chipset MediaTek Helio G95, POCO M5s ha tutta la potenza necessaria per regalare il magico divertimento del mondo audiovisivo. La combinazione di efficienza e prestazioni grafiche fluide dà vita ad una realtà aumentata coinvolgente, riprese brillanti ed esperienze di streaming senza interruzioni. Lo smartphone dispone inoltre di una potente batteria da 5.000mAh, che garantisce fino a 12 ore di divertimento immersivo ininterrotto, o un giorno e mezzo di chiamate vocali continue . Volendo, potrebbe anche durare un mese intero in modalità standby!

Disponibilità sul mercato italiano





POCO M5 verrà proposto in tre colori, Black, Green e Yellow.

Sarà inoltre disponibile in due varianti acquistabili a partire dalle ore 13:00 del 12 settembre:

4GB+64GB: prezzo di vendita consigliato a €189,90 tramite i canali ufficiali po.co, Amazon e mi.com

4GB+128GB: prezzo di vendita consigliato a €209,90 tramite i canali ufficiali po.co, Amazon e mi.com

POCO M5s verrà proposto in tre colori, Grey, White e Blue.

Sarà inoltre disponibile in due varianti disponibili a partire dalle ore 13:00 del 12 settembre:

4GB+64GB: prezzo di vendita consigliato a €209,90 tramite i canali ufficiali po.co, Amazon e mi.com

4GB+128GB: prezzo di vendita consigliato a €229,90 tramite i canali ufficiali po.co, Amazon e mi.com

Ovviamente, non possono mancare i prezzi Early Bird:

POCO M5

La versione 4GB +64GB, a partire dalle ore 13.00 del 12 settembre fino alle 12.59 del 17 settembre, sarà disponibile a €169,90.

La versione 4GB +128GB, a partire dalle ore 13.00 del 12 settembre fino alle 12.59 del 17 settembre, sarà venduta a €189,90.

POCO M5s

La versione 4GB +64GB, a partire dalle ore 13.00 del 12 settembre fino alle 12.59 del 17 settembre, sarà venduta a €189,90 tramite i canali ufficiali.

La versione 4GB +128GB, a partire dalle ore 13.00 del 12 settembre fino alle 12.59 del 17 settembre, sarà disponibile a €209,90 tramite i canali ufficiali.

Su po.co e mi.com, sarà possibile acquistare POCO M5s in bundle con un wall charger da 33W.

Inoltre, su po.co e mi.com, con l’acquisto di POCO M5 e M5s, si avrà diritto a

POCO Buds Pro

a €49.99 invece di €69.99

