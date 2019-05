Era incinta! Insegnante si sente male in classe e muore all’ospedale

(Di martedì 14 maggio 2019) Laura Forni,di 41 anni residente a Tavernerio, è morta per un improvviso malore che l'ha colta mentre stava insegnando nella suaalla scuola media di AlbavillaLa prof era incinta al sesto mese di gravidanza e si è sentitain, davanti ai suoi alunni della scuola media Kennedy in via Porro 16 ad Albavilla, comune in provincia di Como. Era entrata in aula quando improvvisamente si è accasciata su un banco e dopo poco è caduta al suolo, davanti agli occhi degli alunni che sono corsi ad avvertire i bidelli.La donna è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118, ma le sue condizioni sono apparse da subito gravissime e infatti è risultata inutile la corsa in codice rossodi Valduce. L’è morta appena giunta al Pronto soccorso. Laura era già madre di un bambino piccolo. Lascia anche un marito.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...