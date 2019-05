Erano a sostegno di Lega o M5s! Fake news, Facebook chiude 23 pagine (Di domenica 12 maggio 2019) La pagina più attiva era ''Vogliamo il movimento 5 stelle al governo'', una pagina non ufficiale a sostegno del Movimento 5 Stelle. La più attiva pagina a sostegno della Lega tra quelle chiuse, ''Lega Salvini Premier Santa Teresa di riva'', è stata quella che di recente ha maggiormente condiviso un video che mostrava migranti intenti a distruggere una macchina dei carabinieri.Facebook ha chiuso 23 pagine italiane con oltre 2,46 milioni di follower che condividevano informazioni false e contenuti divisivi contro i migranti, antivaccini, e antisemiti, a ridosso delle elezioni europee. Tra queste, oltre la metà Erano a sostegno di Lega o Movimento 5 Stelle.

Facebook ha agito dopo che la ong Avaaz ha segnalato numerose violazioni delle condizioni d'uso della piattaforma, come cambi di nome che hanno trasformato pagine non politiche in pagine politiche o partitiche; l'uso di profili falsi; contenuti d'odio (hate speech); comportamenti non autentici o di spam delle pagine.



