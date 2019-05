La sexy moglie gli fa una dedica speciale! Lucas Moura eroe in Champions

(Di domenica 12 maggio 2019) La bella Larissa Saad è molto innamorata die dopo la tripletta inLeague hato delle parole speciali al compagno: “Non riesco a spiegare quello che sento. Non so come spiegare la dimensione della mia ammirazione per te! Non riesco a smettere di piangere ringraziando Dio per esserti preso cura di noi, della nostra famiglia. Dio sa che cosa è successo, e oggi tu sei qui, tu sei degno di questo, chi ti conosce sa quanto te lo meriti! Grazie a Dio! Grazie, grazie, grazie !!!!!!! ¡¡¡¡¡Dio meraviglioso !!!! !! MADRID STIAMO ARRIVANDO! #HatTrick #FinalLeague”.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...