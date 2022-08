Annunciato Hell is Others survival horror in arrivo a ottobre

A List Games annuncia l’uscita di ‘Hell is Others’ nuovo survival horror in arrivo il 20 ottobre 2022 su Steam

A List Games, publisher che da sempre mette la community al primo posto, e Strelka Games & Yonder, due studi di sviluppo con sede in Italia, annunciano oggi che Hell is Others, sparatutto multiplayer online con elementi survival horror top-down, verrà lanciato il 20 ottobre 2022 su Steam al prezzo consigliato di € 14,99.

Guarta QUI il trailer





In Hell is Others si vestiranno i panni di Adam Smithson, intento a sopravvivere da solo nel suo minuscolo appartamento a Century City. Il suo unico compagno è un bonsai, di cui si prende diligentemente cura. Come ogni altra cosa in città, la sua pianta avrà bisogno di sangue per sopravvivere. Per questo motivo Adam sarà costretto a farne scorta tra i vicoli bui della città. I giocatori scenderanno in città per esplorare alla ricerca di risorse e per portare a termine missioni, cercando di sopravvivere alle insidie della notte.

Grazie a quanto recuperato durante l’esplorazione, i giocatori potranno arredare il proprio appartamento con oggetti che garantiranno differenti benefici o vantaggi addizionali durante il gioco in multiplayer. Continuando ad innaffiare il bonsai e altre piante d'appartamento con il sangue dei nemici, si potranno ottenere munizioni personalizzate.

Un mix tra personalizzazione e gameplay extraction-style, ambientato in un mondo surreale e noir, Hell is Others è un gioco che fa rivivere le atmosfere caratteristiche dei mondi di David Lynch, con una grafica pixel art e una storia profondamente avvincente. È uno spaccato di vita in una città da incubo.





I giocatori possono iscriversi fin da ora alla closed beta sulla pagina Steam ufficiale di Hell is Others, closed beta che partirà il 2 settembre alle 17:00.

