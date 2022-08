Back 4 Blood: trailer di lancio del DLC “Figli del parassita”

l video dell’espansione mostra una campagna, uno Sterminatore giocabile e una minaccia nemica tutti nuovi

Warner Bros. Games e Turtle Rock Studios hanno rivelato il trailer di lancio della seconda espansione di Back 4 Blood, “Figli del parassita”, che mostraelementi inediti della campagna che porteranno i giocatori a un'epica resa dei conti con nuovi avversari noti come I Seguaci, un gruppo pazzoide di umani che si battono per l'ascesa degli Infestati. Come supporto contro questa terribile minaccia nemica, l'espansione introduce un nuovo Sterminatore giocabile, il"Profeta" Dan, un autoproclamato predicatore dell’apocalisse che gira armato ed è in grado di resuscitare gli altri per dare alle squadre la possibilità di combattere di cui hanno tanto bisogno. Il nuovo DLC comprende anche skin esclusive - otto per i personaggi e 12 per le armi – e novità per armi, accessori e carte. L'uscita diChildren of the Worm è prevista per il 30 agosto come parte del Pass annuale di Back 4 Blood, Back 4 Blood: Deluxe Edition eBack 4 Blood: Ultimate Edition oppure come acquisto separato.

Trovi il trailer ufficiale diBack 4 Blood – “Figli del parassita” a questo link: https://youtu.be/QcL4C6Sl-q8

“Figli del parassita” è il secondo DLC del gioco, dopo “Tunnel del Terrore”, uscito negli scorsi mesi e già disponibile: https://youtu.be/7txsxb9u7g0

Back 4 Blood è un avvincente sparatutto cooperativo in prima persona in cui si combattono zombie, realizzato dagli sviluppatori di Turtle Rock Studios e disponibile per le console Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4 e per PC. La storia diBack 4 Blood è ambientata dopo una catastrofica epidemia, durante la quale la maggior parte dell'umanità è stata spazzata via o è rimasta contagiata da un parassita chiamato Verme del Diavolo. Un gruppo di veterani dell'apocalisse, temprati da terribili eventi e pronti a lottare per difendere ciò che resta dell'umanità, ha adottato il nome di Sterminatori e si è riunito per combattere gli orribili mostri conosciuti come Infestati e riprendere il controllo del mondo.

