Destiny 2 - il ritorno dell'incursione La caduta di un Re

Ieri Bungie ha lanciato su Destiny 2 la famosa incursione di Destiny 1, "La caduta di un Re". Coloro che hanno sempre sognato di inoltrarsi nell'Astrocorazzata dell'alveare per affrontare Oryx, il Re dei Corrotti, ora potranno farlo grazie al ritorno della tanto amata incursione.



Le incursioni sono dei contenuti di gioco molto importanti su Destiny 2, in quanto attività a sei giocatori che conferiscono pezzi di equipaggiamento di punta. Squadre da ogni angolo del mondo si allenano per conquistare il titolo e la cintura del primato mondiale delle incursioni.



Guarda il trailer dell'incursione "La caduta di un Re".

https://www.youtube.com/watch? v=yN1j9d8FCe8



Ecco tutto ciò che le squadre partecipanti devono sapere:





l'incursione sarà lanciata in modalità Contesa per 24 ore;

i guardiani dovranno essere a 1560 di Potere per poter affrontare tutti gli scontri;

completare l'incursione in modalità Contesa vi permetterà di accedere alla modalità Sfida dal navigatore e al trionfo segreto;

completare il trionfo segreto (ovvero una determinata lista di sfide in modalità Sfida), consentirà alla squadra di aggiudicarsi il primato mondiale e quindi di ricevere il relativo premio;

per sottolineare l'importanza dei requisiti del trionfo in modalità Sfida, l'intera squadra sarà eliminata se non si soddisfano le condizioni richieste per ogni scontro.

Nota: per evitare eventuali problemi di sovraccarico dei server, per il primo fine settimana non ci sarà alcuna taglia o attività di progresso per forgiatura di armi legata all'incursione "La caduta di un Re".

Anello dell'incursione "La caduta di un Re" : si sblocca completando l'incursione entro le 18:59 CEST del 6 settembre 2022.

: si sblocca completando l'incursione entro le 18:59 CEST del 6 settembre 2022. Spilla da collezione del sigillo Flagello dei Re: si sblocca completando il sigillo Flagello dei Re e ottenendo il relativo titolo.

Coloro che completano l'incursione sbloccheranno (tramite il programma Ricompense di Bungie) degli oggetti esclusivi a tema incursione da acquistare sul Bungie Store . Tra questi lae l'

