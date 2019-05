Stava giocando con il cane! Bambina di 6 anni ustionata dalla pentola piena di acqua bollente

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Unadi seiè rimastamentrein cucina con il suo cagnolino. Ladibollente, una volta urtata per sbaglio, le si è rovesciata addosso. E' successo ieri mattina in un appartamento di un comune in provincia di Varese, in casa c'era anche la mamma. Mentre giocava la piccola avrebbe deciso di dare da mangiare al cane e si sarebbe inavvertitamente avvicinata troppo ai fornelli, andando a urtare laLa bimba ha riportato ustioni al braccio, al petto e alla coscia, è stata subito soccorsa e portata in ospedale, medica è stata dimessa nel pomeriggio. Una bruttissima disavventura che per fortuna non le è costato caro, le ferite guariranno in circa 10 giorni.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...