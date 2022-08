Bungie ci prepara all'espansione L'Eclissi con la Presentazione di Destiny 2

Bungie presenta le nuove funzionalità della prossima espansione di Destiny 2 e dà il via alle prenotazioni, annuncia la collaborazione con Epic Games per l'uscita di Destiny 2 su Epic Games Store oggi, anticipa l'arrivo dei contenuti di gioco su Fortnite e Fall Guys, e lancia la Stagione dei Tesori su Destiny 2.

Solo per questa settimana, le espansioni Ombre dal Profondo, Oltre la Luce e La Regina dei Sussurri saranno disponibili gratuitamente su tutte le piattaforme.

La corsa al primato mondiale inizia con il ritorno dell'incursione "La caduta di un Re", in versione riadattata.

decori Nero Cavalleresco per titani, ispirati al Cavaliere nero;

decori Kitsune Sgargiante per stregoni, ispirati ad Alla deriva;

decori dell'Eterna Vendetta per cacciatori, ispirati a Oblio.

Destiny 2: L'Eclissi

Destiny 2: L'Eclissi - Edizione Standard

Nuova campagna + modalità leggendaria

Nuovo potere: telascura

Nuova destinazione: Nettuno

Nuova incursione

Nuovo equipaggiamento esotico

e altro ancora!

Accesso alla stagione 20

Sbloccati subito con la prenotazione Involucro di Spettro esotico Emblema leggendario



Destiny 2: L'Eclissi + Pass annuale

Espansione L'Eclissi Nuova campagna + modalità leggendaria Nuovo potere: telascura Nuova destinazione: Nettuno Nuova incursione Nuovo equipaggiamento esotico e altro ancora!

Accesso alle stagioni 20, 21, 22 e 23

Fucile automatico esotico Tempesta d'Argento Vivo + catalizzatore e decoro

Astore esotico de L'Eclissi

Chiave delle segrete de L'Eclissi

4 scorte segrete di Rahool (una per stagione, dalla 20 alla 23) 2 leghe ascendenti 3 frammenti ascendenti 1 messaggio esotico 5 moduli di potenziamento 1 elemento cosmetico esotico

Sbloccati subito con la prenotazione Fucile automatico esotico Tempesta d'Argento Vivo Emote esotico Involucro di Spettro esotico Emblema leggendario



Destiny 2: L'Eclissi + Pass annuale

Colonna sonora digitale di Destiny 2: L'Eclissi

Statuetta pouka 20 cm con supporto e luci al LED

Libri delle leggende dell'Avanguardia

Lettera di Zavala

Mini-litografia

Adesivo in vinile

Emblemi esclusivi della Collector's Edition

Codice di sconto del 10% per il Bungie Store da utilizzare per un prossimo acquisto durante la Stagione dei Tesori (fatti salvi alcuni prodotti).

Stagione dei Tesori

Scontro di ketch. Partecipa ai combattimenti nave contro nave nella nuova offensiva con matchmaking a 6 giocatori per impedire a Eramis e al suo equipaggio pirata di seminare il caos nella galassia.

Partecipa ai combattimenti nave contro nave nella nuova offensiva con matchmaking a 6 giocatori per impedire a Eramis e al suo equipaggio pirata di seminare il caos nella galassia. Spedizione. Assembla le mappe del tesoro e impossessati dei tesori nascosti respingendo gli equipaggi di pirati nemici in questa attività a tre giocatori.

Assembla le mappe del tesoro e impossessati dei tesori nascosti respingendo gli equipaggi di pirati nemici in questa attività a tre giocatori. Nascondiglio pirata. Incrocia le lame nelle missioni settimanali e sottrai ai signori dei pirati le potenti reliquie tenute al sicuro nei loro nascondigli.

Ritorno dell'incursione "La caduta di un Re"

Destiny 2: L'Eclissi, Stagione dei Tesori - Cartella stampa completa su Gamespress.com

Oggi, durante lo speciale evento di Presentazione, Bungie ha dato delle anticipazioni su, la prossima espansione di Destiny 2 il cui lancio è previsto per il 28 febbraio 2023.è il penultimo capitolo della saga di Luce e Oscurità di Destiny 2, con il quale si continuerà a raccontare una storia iniziata circa dieci anni fa. Bungie ha inoltre annunciato la collaborazione con Epic Games, grazie alla quale Destiny 2 sarà offerto su Epic Games Store . In più, i contenuti di Destiny saranno proposti su due giochi molto conosciuti,, mentre suavremo i set di decori a tema Fortnite. È la prima volta che i personaggi originali di Fortnite appaiono in un altro videogioco.Ne L'Eclissi i giocatori affronteranno il cattivo Calus, ex imperatore dei cabal, tornato nel sistema solare insieme alla flotta delle Piramidi in veste di Discepolo del Testimone, la nemesi in assoluto giunta in gioco con Destiny 2: La Regina dei Sussurri. I guardiani sfrutteranno le abilità fornite dalla nuova sottoclasse della telascura per esplorare una nuova destinazione su Nettuno, la luccicante megacittà di Neomuna, assediata dalle misteriose e letali forze della Legione Ombra di Calus.È possibile prenotare Destiny 2: L'Eclissi già da ora. Inoltre, coloro che acquistano l'Edizione L'Eclissi + Pass annuale sbloccheranno subito il fucile automatico esotico Tempesta d'Argento Vivo e non solo.Durante l'evento di Presentazione di oggi, Bungie ha annunciato la sua collaborazione con Epic Games. A partire da oggi, Destiny sarà infatti disponibile su Epic Games Store . I giocatori che accedono a Destiny 2 su Epic Games Store entro le 19:00 CEST del 30 agosto riceveranno gratuitamente il Pacchetto Destiny 2: 30 anni. Sempre grazie a questa collaborazione, i contenuti di Destiny faranno la loro comparsa su due giochi molto conosciuti:I giocatori di Fortnite avranno a disposizione per i loro personaggi i; potranno inoltre usufruire di elementi cosmetici quali dorsi decorativi, strumenti di raccolta e deltaplani a tema Destiny. Gli elementi cosmetici a tema Destiny saranno disponibili nel Negozio oggetti di Fortnite a partire dalle 2:00 am CEST di domani.In più, ci sarà una nuova, ispirata alla famosa mappa del Crogiolo Javelin-4 di Destiny 2 e sviluppata dal team di creatori PWR utilizzando gli strumenti creativi di Fortnite. Non si tratta di un semplice riproduzione della mappa, perché nell'isola si avrà uno stile di gioco simile a quello della modalità Controllo, con tanto di armi e abilità uniche. La nuova isola di Fortnite è già disponibile.Gli amanti diinvece potranno percorrere la Ruzzolandia con gli elementi cosmetici a tema Destiny a partire dal 17 settembre. Tra questi, i costumi da cacciatori, stregoni e titani, il nuovo festeggiamento "ramen piccante" e altri accessori.I tre nuovi set di decori a tema Fortnite saranno disponibili sugià da oggi. Il design di ciascun set (uno per classe) si basa sulla modalità Battaglia reale:Con la Presentazione di oggi, Bungie ha inoltre dato il via alla nuova stagione di Destiny 2: la. In questa stagione vediamo i guardiani alle prese con Eramis, la Kell dell'Oscurità ora a piede libero che perlustra la galassia in cerca di potenti reliquie. Per sconfiggere Eramis, i guardiani dovranno metter su un equipaggio di avventurieri e lanciarsi nelle nuove attività a colpo di lama, scoprendo tesori segreti.Per di più, la prossima settimana tutti potrannoCalus, ex imperatore dei cabal, è tornato in veste di Discepolo del Testimone. La sua Legione Ombra ha invaso la capitale di Nettuno. I guardiani dovranno affrontare le forze nemiche nella città percorrendo un viaggio che permetterà loro di affacciarsi sulla trama della realtà e di alterarla a piacimento.L'Eclissi introduce una nuova sottoclasse elementale: la telascura. Intrufolati tra i fili invisibili della realtà, poi afferrali per prenderne il controllo. Brandisci il potere della telascura per scoprire un nuovo modo di giocare a Destiny 2, dai potenti attacchi con trasformazione della materia alle incredibili opzioni di spostamento (a chi interessa un rampino?).Neomuna, una città rimasta intatta nel tempo, è la capitale di Nettuno che fungerà da nuova destinazione. Esplora la città, i suoi immensi grattacieli e le strade illuminate da luci fluorescenti, ma attenzione: il pericolo, così come la bellezza e il mistero, è proprio dietro l'angolo.Scopri nuove abilità e affronta nuovi nemici nella campagna de L'Eclissi. Esplora Neomuna, lotta contro la Legione Ombra e sconfiggi i tormentatori, nuove potenti creature che metteranno a dura prova il talento dei guardiani. Coloro che amano superarsi potranno cimentarsi con la modalità leggendaria e ottenere ricompense migliori.L'Edizione Standard di Destiny 2: L'Eclissi, ora prenotabile, include:Espansione L'EclissiL'edizione Destiny 2: L'Eclissi + Pass annuale, ora prenotabile, include:Destiny 2: L'Eclissi Collector's EditionL'arrivo del Testimone è imminente. Per prepararci all'inevitabile scontro, l'Avanguardia condivide con te le informazioni sulla psiche di Calus ottenute da Caiatl. Studia gli appunti di Ikora riguardanti le prospettive di speranza su Nettuno di Osiride e scopri che cosa ha a che fare con tutto ciò il misterioso Spettro dell'Ignota exo.L'edizione Destiny 2: L'Eclissi Collector's Edition , ora prenotabile sul Bungie Store (per i residenti dell'Unione Europea e del Regno Unito su eu.bungiestore.com ), include:Con la Stagione dei Tesori di Destiny 2, da oggi i guardiani potranno salpare per un mare di stelle. Eramis, Kell dell'Oscurità liberata dalla sua prigione di ghiaccio, ha radunato dei vecchi banditi per andare a caccia di antiche reliquie e impossessarsi del loro potere. Per sventare i suoi piani, i guardiani dovranno metter su un equipaggio tutto loro fatto di gente poco raccomandabile, affrontare le nuove attività, potenziarsi con l'aggiornamento di sottoclasse Arco 3.0 e recuperare i tesori sparsi per il sistema solare.Parti per avventure a colpi di lama con le nuove attività dal ritmo incalzante.Brandisci la Luce con l'aggiornamento di sottoclasse Arco 3.0. Gli amanti del potere elementale dell'arco potranno ora personalizzare il proprio stile di gioco con le nature e i frammenti, sfruttando il potere del tuono nelle abilità di ciascuna classe.I nuovi giocatori saranno in grado di mettersi al passo rapidamente con il Dono divinità del tuono, un pacchetto-forziere di equipaggiamento gratuito disponibile per un periodo di tempo limitato, pensato per dare una mano alle nuove Luci facendole salire di livello e preparandole in men che non si dica alla Stagione dei Tesori. Il forziere, disponibile gratuitamente per tutti i giocatori, include due oggetti esotici e dieci leggendari e può essere riscattato nell'area di gioco chiamata H.E.L.M.Durante la Presentazione di oggi è stato anche annunciato il ritorno dell'incursione "La caduta di un Re", in arrivo su Destiny 2 questa settimana. L'incursione, introdotta per la prima volta nell'espansione di Destiny Il Re dei Corrotti, si svolge nell'Astrocorazzata, dove i giocatori puntano a sconfiggere il grande Oryx. L'incursione "La caduta di un Re" sarà lanciata gratuitamente per tutti su Destiny 2 il 26 agosto.Per festeggiare, il giorno del lancio dell'incursione Bungie darà anche il via alla gara al primato mondiale de "La caduta di un Re": un evento che vedrà la partecipazione di giocatori di tutto il mondo e con il quale verrà premiata la squadra di sei giocatori che per prima completa l'incursione. La gara al primato mondiale inizia alle 19:00 CEST di venerdì 26 agosto.Per maggiori informazioni

