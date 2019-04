Urlò dovete morire agli agenti! Licenziata maestra antagonista Lavinia Flavia Cassaro

(Di martedì 30 aprile 2019) E' stato respinto il ricorso presentato da. Il giudice: "Si resta insegnanti anche fuori dalle aule. Comportamenti in grave contrasto con i doveri educativi di una docente". Ladi Torino che insultò gli agenti nel corso di una manifestazione perderà il posto di lavoro. Ladovrà rinunciare alla sua cattedra.pagherà a caro prezzo quegli insulti pieni d'odio urlati ai poliziotti durante una manifestazione antifascista contro un'iniziativa elettorale di Casapound a Torino.Laè stata indagata dalla procura per istigazione a delinquere, oltraggio al pubblico ufficiale e minacce. Alcuni video finiti anche in tv sono estremamente chiari : laaugurava la morteagenti in servizio.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...