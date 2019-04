Bambino affetto da favismo! Sindaco vieta la coltivazione

(Di lunedì 22 aprile 2019) Il piccolo soffre di allergia al legume che può provocargli le crisi anche solo dall’inalazione dei vapori. Il primo cittadino Lorenzo Falchi ha firmato un'ordinanza perre lain un arco di 300 metri per tutelare la salute del minorenne. A Sesto Fiorentino ilhato di coltivare le fave intorno alla casa di unche soffre di allergia al legume. A motivare l’ordinanza, spiega la stampa locale, sono state esigenze legate alla tutela della salute del piccoloda ‘favismo’Proprio per queste difficoltà, la madre nel novembre scorso aveva presentato una richiesta al Comune perché venisse sospesa ladi fave nei campi adiacenti alla propria casa, presentando una serie di documenti ed esami relativi alle condizioni di salute del figlio. L’istanza, però, inizialmente non era stata accolta dopo il parere arrivato dalla Usl Toscana Centro che riteneva di non avere elementi certi per poter disporre un divieto didi questo legume..Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...