Raimondo Bultrini : Ferito in Sri Lanka da una scheggia il giornalista di Repubblica (Di lunedì 22 aprile 2019) Il giornalista di Repubblica Raimondo Bultrini è rimasto Ferito in modo lieve in conseguenza dell'esplosione della bomba nei pressi della chiesa di Sant'Antonio, a Colombo. Ne dà notizia il sito di Repubblica. La deflagrazione ha scatenato il panico e la fuga dei presenti. Per la Bbc la detonazione è avvenuta "nel momento in cui personale delle forze di sicurezza cercava di neutralizzare un ordigno individuato in un veicolo".















