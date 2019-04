Non parlo con le bestie! Magalli attacca di nuovo Adriana Volpe

(Di lunedì 22 aprile 2019) Le polemiche tra i due sono iniziate durante una puntata della trasmissione I fatti vostri, quando larivelò l'età di, che per questo motivo l'accusò di essere una "rompi..."... da li la storia va avanti senza vedere una fine. "Noncon le bestie": è la frase pronunciata da Giancarlodurante la trasmissione Non è l'arena per rispondere al conduttore Massimo Giletti, che gli chiedeva se avesse sentito. Risatine ed imbarazzo nello studio di La 7, mentre la diretta interessata non l'ha presa bene.ha condiviso lo spezzone del programma sul suo profilo Instagram, commentando: "A Pasqua Giancarload una domanda sudice: 'Noncon le bestie'... Posso solo rispondere che 'a Pasqua il rispetto per le donne non è risorto!'". Attualmente tra i due è in corso una querelle legale che vedeaccusato di diffamazione aggravata.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...