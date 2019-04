Accoltella la moglie per gelosia e si chiude in casa coi tre figli (Di lunedì 22 aprile 2019) Lo ha fatto per gelosia, ha Accoltellato al collo la moglie e si è chiuso in casa con i tre figli piccoli. Un 59enne del Senegal disoccupato, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Eur a Roma. I carabinier sono arrivati dopo una segnalazione arrivata al 112 e hanno rintracciato in strada una 39enne romana con una profonda ferita al collo.



La donna, per fortuna è riuscita ad allontanarsi per chiedere aiuto e raggiunta dagli agenti è stata soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale dove è stata sottoposta a intervento chirurgico per "ferita laterocervicale profonda, seguita da abbondantissima emorragia" e sarebbe in pericolo di vita. Il 59enne è stato arrestato.







