Una coincidenza! La nascita di Adolf Hitler... concerto nazi-rock nel veronese

(Di domenica 21 aprile 2019) La notizia è stata riportata dal quotidiano L'Arena, la data dell'evento coincideva, tra l'altro, con ladi. Il portavoce di Veneto Fronte Skinheads: "Una coincidenza". Ha suscitato numerose polemiche un"a sorpresa" di complessi, organizzato ieri sera dalla formazione di estrema destra 'Veneto Fronte Skinheads' in un padiglione fieristico a Cerea, in provincia di Verona. L'evento è stato scambiato dalla popolazione per una festa della birra, ma poi ci si è accorti che aveva attirato circa 1.000 persone provenienti da diverse parti d'Europa. La data coincideva, tra l'altro, con ladi. Ma il portavocedi Veneto Fronte Skinheads, ha dichiarato che la coincidenza dell'evento con la data didiè una "casualità", e che si tratta di untradizionalmente organizzato nel periodo pasquale.