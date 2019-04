Donna 61enne accoltellata nel Senese, fermato il figlio

(Di sabato 20 aprile 2019) Laè stata aggredita nel suo appartamento e ha riportato gravi ferite. Soccorsa dal 118, ora è in coma farmacologico nel reparto di rianimazione dell'ospedale. È accaduto a Chiusi, in provincia di Siena dove laè stata ferita gravemente ad un polmone ed è stata ricoverata in ospedale in terapia intensiva. Il32enne dellaè stato posto a fermo di indiziato di delitto. L'arma usata per l'aggressione è un coltello da cucina lungo circa 32 cm, ritrovato sul letto dellaProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...