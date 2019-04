Giudicatiori di sto ca.... Chiara Ferragni fuori controllo!

(Di sabato 20 aprile 2019)replica a un hater che la accusa di non avere amore per il proprio figlio sul profilo Instagram della fashion blogger. Spesso e volentieri accade che questi commenti vadano un po' troppo oltre e anche la calmanon può sopportarlo. e così risponde anche lei a tono. Una foto con il figlio Leone mentre è seduto nel passeggino e qualcuno ha di ridire : "Non hai così tanto amore per tuo figlio. Guarda caso tutte e due le foto evidenziano sponsor"....è risponde : "Se fosse un post sponsorizzato avrebbe la dicitura advertising o prenderei una multa. Sveglia giudicatori di sto c****".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...