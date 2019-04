Terremoto nelle Marche : scossa magnitudo 3,1 nel Fermano

(Di sabato 20 aprile 2019) Laè stata registrata alle 6.25 a due chilometri da Santa Vittoria in Matenano. Venti minuti prima un'altradi2,7 in provincia di Macerata. L'epicentro del sisma è stato individuato a 23 km di profondità. Venti minuti prima l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia aveva registrato un'altradi2,7 in provincia di Macerata, nella zona di Fiastra a una profondità di 8 km. Al momento non si hanno notizie di danni.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...