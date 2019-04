Genova, incendi a San Fruttuoso : Morto un 43enne

#Genova #19aprile, spento l’#incendio in un appartamento al quinto piano di un edificio in zona San Fruttuoso: rinvenuto all’interno dell’abitazione il corpo privo di vita di un uomo. In corso i rilievi del Nucleo Investigativo Antincendi dei #vigilidelfuoco pic.twitter.com/4jC8FeFXQv — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 19 aprile 2019

(Di venerdì 19 aprile 2019) Le fiamme in due diversi appartamenti dello stesso quartiere. In corso i rilievi del Nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco. Due incendi esplosi in due appartamenti nel quartiere di San Fruttuoso. In una delle case i vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme, hanno trovato il corpo senza vita di un uomo di 43 anni. A darne notizia sono i pompieri, che in un tweet annunciano i rilievi in corso del Nucleo investigativo antincendio