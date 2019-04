Ryanair, stop viaggi gratis per neonati: 25 euro sotto i 2 anni (Di venerdì 19 aprile 2019) La compagnia irlandese ha introdotto da aprile un supplemento. A denunciarlo Federconsumatori, che attacca: “L'applicazione del sovrapprezzo per il bebè non viene chiaramente evidenziata”. Replica la società irlandese: “Nostre tariffe trasparenti". Si tratta di un servizio che, fino a qualche tempo fa, era gratuito e che, secondo l’associazione dei consumatori, “non viene chiaramente evidenziato” nella fase di selezione del numero dei passeggeri.



