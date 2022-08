UN RITORNO A SCUOLA ALL'INSEGNA DEL GIOCO!

L'estate sta finendo e le campanelle di tutta italia stanno per trillare, segnando l'inizio di un nuovo anno scolastico. Ecco una serie di accessori, giocattoli e videogiochi per tornare a scuola più carichi che mai!



Quando si pensa al rientro in classe, l'oggetto del desiderio per eccellenza è l'immancabile zaino, fedele compagno di avventure per tutti gli studenti.

Loungefly presenta i nuovi design, perfetti per accontentare i piccoli alunni. Dalle principesse Disney a Spongebob, passando per i My Little Pony, c'è qualcosa per tutti i gusti. Realizzati in pelle vegana, sono gli accessori ideali per andare a lezione, ma anche passeggiare con gli amici in compagnia dei propri personaggi preferiti!



La scuola, però, non sarebbe tale senza la fondamentale ricreazione: il momento in cui la personalità dei bambini può esprimersi a pieno, anche grazie ai giochi Hasbro! E così, ecco i più energetici scatenarsi con il nuovo Nerf Motoblitz, in grado di lanciare 6 dardi in contemporanea, mentre i più piccoli preferiranno liberare l'immaginazione con la Caffetteria Super Colorata di Play-Doh. E al ritorno a casa, le famiglie potranno passare una serata piacevole ricordando i viaggi dell'estate appena trascorsa grazie al Monopoly In viaggio per il mondo, in cui l'obiettivo è visitare i vari paesi della Terra!

L'intervallo all'aperto non sarebbe lo stesso senza i palloni! Mondo Toys presenta i BioBall dedicati ai personaggi Disney per giocare in compagnia nel rispetto dell’ambiente! Sono gli unici palloni realizzati con una nuova formula BIO priva di ftalati che sostituisce il 50% delle materie prime di origine fossile con quelle di origine vegetale proveniente da fonti naturali.

Per chi preferisce divertirsi con le quattro ruote ci sono le Hot Wheels: Monster Action, Monster Truck e molte altre, protagoniste della nuova linea di automobili motorizzate e radiocomandate di Mondo Motors! I guidatori più tranquilli potranno divertirsi a scorrazzare per il cortile con la Barbie Dream Car, una cabrio a due posti in grado di raggiungere la velocità di 8 km/h. Tutte le macchinine Mondo Motors sono realizzate con materiali resistenti agli urti per un’esperienza di gioco a 360 gradi, tra luci, suoni e un design unico.

Tra i banchi di scuola, da sempre, impazzano i giochi di carte collezionabili: gli scambi con il compagno di banco sono all'ordine del giorno. Per essere il più aggiornato della classe, basterà accaparrarsi l'ultima espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon con Spada & Scudo – Origine Perduta, in uscita il 9 settembre. In questa nuova espansione saranno presenti più di 200 nuove carte, compresi i potentissimi Pokémon V ASTRO e i Pokémon Lucenti, dotati di poteri speciali e colorazione alternativa e alcuni Pokémon provenienti direttamente dalla regione di Hisui.Il divertimento in compagnia è assicurato con Spada & Scudo – Origine Perduta!

Per cominciare con la giusta carica l’anno scolastico e sfruttare al meglio il tempo libero in compagnia, anche i videogiochi sono dei validi alleati. Sulla famiglia di console Nintendo Switch, proprio in occasione del Back to School, il 9 settembre arriva il coloratissimo Splatoon 3, il terzo capitolo dell'acclamata serie che propone frenetiche battaglie a squadre tutte a base d’inchiostro. I giocatori vestiranno i panni di creature antropomorfe chiamate Inkling, in grado di trasformarsi in seppie e nuotare nella vernice da loro stessi sparata: l’obiettivo di ogni sfida, infatti, sarà colorare il più possibile l’ambiente circostante con il colore della propria squadra e conquistare così la vittoria!

