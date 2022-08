Battlefield 2042 - aggiornamento 1.2 della stagione 1

L'aggiornamento 1.2 della stagione 1 porta la rielaborazione del caleidoscopio, modifiche allo stile/tono degli specialisti, profili dei giocatori e altro ancora

ll team di DICE ha rilasciato oggi l'aggiornamento 1.2 per la Stagione 1 di Battlefield 2042, che apporta modifiche al bilanciamento e correzioni alla qualità della vita per rendere armi e veicoli più equi, art direction aggiornata per alcuni Specialisti, nonché una nuovissima pagina Profilo Giocatore e Statistiche - questo fornisce una panoramica delle tue prestazioni e dei progressi a partire dal lancio.

Dai un'occhiata ai dettagli completi e al registro delle modifiche per l'aggiornamento 1.2 qui.

L'aggiornamento 1.2 serve come continuazione dell'impegno del team nell'ascoltare il feedback della community e nel lavorare per l'esperienza di Battlefield che i giocatori hanno imparato a conoscere e ad amare.

Il prossimo passo nel nostro programma di aggiornamento è il rilascio della Stagione 2, attualmente prevista per la fine di agosto. Ti terremo aggiornato man mano che verranno rivelate ulteriori informazioni sui contenuti in arrivo.

