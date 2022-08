F1 22 - AGGIORNAMENTO GRATUITO CIRCUITO

La Cina è stata confermata come ulteriore aggiornamento del circuito libero in arrivo il 12 settembre 2022



Codemasters ed Electronic Arts hanno confermato oggi che l'Autodromo Internacional do Algarve, meglio noto come Portimao, sarà aggiunto il 2 agosto a EA SPORTS F1 22 come aggiornamento gratuito del circuito per tutti i giocatori. I giocatori riceveranno anche il Shanghai International Circuit cinese il 12 settembre. I giocatori possono rivivere la pista storica attraverso filmati di F1 22 catturati utilizzando il vincitore di FORMULA 1 GRANDE PRÉMIO DE PORTUGAL Lewis Hamilton di quest'anno con l'auto W13.

"Sappiamo che i nostri giocatori amano l'emozione di competere su più circuiti e e non c'è niente di meglio di Portimao", ha affermato Lee Mather, F1 Senior Creative Director di Codemasters. "Portimao è molto venerata con una storia prestigiosa e i nostri giocatori adoreranno la sfida di portare le auto progettate per il 2022 sul circuito sacro per la prima volta".

Portimao è tornato al calendario di Formula 1 per le stagioni 2020 e 2021 come parte dei calendari di F1 rivisti. Lewis Hamilton e la Mercedes hanno dominato entrambi gli anni, conquistando la vittoria, con l'allora compagno di squadra Valtteri Bottas che ha conquistato rispettivamente il secondo e il terzo posto. Il circuito ondulato di 4,684 km è famoso per la sua brusca discesa prima di un'ultima svolta a destra e a tutto gas fino al traguardo.

Altre News per: aggiornamentogratuitocircuito