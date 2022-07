The Lord of the Rings: Gollum - qualche messa a punto prima del rilascio

Daedalic Entertainment e NACON desiderano ringraziare tutti i giocatori per la pazienza e il sostegno dimostrati finora. Negli ultimi anni, il team ha lavorato duramente per condividere la nostra visione di una storia straordinaria, ambientata in un mondo mozzafiato, pieno di magia e meraviglia.







Siamo impegnati a soddisfare le aspettative della nostra community e a mostrare la storia non raccontata di Gollum, onorando la visione di J.R.R. Tolkien.

Detto questo, per offrire la migliore esperienza possibile, abbiamo deciso di posticipare l'uscita de The Lord of the Rings: Gollum di qualche mese. Vi aggiorneremo sui tempi esatti nel prossimo futuro.

Daedalic e NACON sono grati verso la loro appassionata community e saranno felici di condividere presto con loro questa avventura unica.

The Lord of the Rings: Gollum uscirà per PC, PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

