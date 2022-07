Kingston svela i dispositivi che non possono mancare per agosto

XS2000: il dispositivo Kingston è il compagno di viaggio perfetto, e non può assolutamente mancare. Si connette semplicemente mediante un connettore USB Type-C3, consentendo ai creatori di contenuti di accedere ai loro dati da qualunque luogo su un PC o su un dispositivo mobile. XS2000 offre opzioni di storage ad alta velocità, fino a 4TB, per l’offloading e l’editing di immagini in alta risoluzione, video 8K e documenti di grandi dimensioni con una velocità di trasferimento fulminea fino a 2.000 MB/s. Indipendentemente dal fatto che passi dal lavoro, al gioco o alle attività che ci appassionano, XS2000 integra un solido guscio e conformità allo standard IP554, che lo rende resistente ad acqua e polvere, perfetto per gli scatti fotografici in situ o per le vostre avventure in giro per il mondo!