Destiny 2 - Il Solstizio degli Eroi

Il Solstizio giunge alla Torre ed Eva Levante è pronta a celebrarlo come non mai. I guardiani prenderanno parte ai festeggiamenti proprio nel bel mezzo dell'estate, ovvero dal 19 luglio al 9 agosto.





Coloro che partecipano all'evento sbloccheranno automaticamente la nuova armatura del Solstizio e avranno la possibilità di ottenere il cannone portatile da stasi leggendario, Qualcosa di Nuovo. I giocatori che adorano incenerire i nemici potranno prender parte alla nuova attività, "La festa del falò", nella quale dovranno respingere ondate di cattivi per potenziare la propria armatura fino a ottenere i famosi bagliori.



L'Everversum proporrà una nuova serie di elementi cosmetici a tema estivo per rilassarsi un po' dopo aver superato le battaglie più impegnative. I giocatori potranno inoltre usufruire della carta evento, un nuovo sistema per guadagnare ricompense gratuite con un'opzione di potenziamento per sbloccare elementi cosmetici del Solstizio aggiuntivi.



Completando le sfide evento, i giocatori potranno guadagnare il nuovo sigillo del Solstizio, e quindi il titolo di Custode della fiamma, oltre a sbloccare l'acquisto della relativa spilla da collezione. Portando a termine l'impresa introduttiva del Solstizio verrà invece sbloccato l'acquisto dell'esclusiva maglietta del Solstizio 2022. Questi articoli sono offerti con il programma delle Ricompense di Bungie e possono essere ordinati dal Bungie Store.



Per sapere di più sull'evento del Solstizio, su La Regina dei Sussurri e su Destiny 2, consultare il portale stampa di Bungie.



