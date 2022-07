The Sims 4 annuncia una funzione per l'orientamento sessuale

EA e Maxis hanno annunciato un altro passo avanti per rendere The Sims 4 ancora più inclusivo delle esperienze realmente vissute. Nel corso di questo mese, attraverso un aggiornamento gratuito del gioco base, sarà disponibile una funzione relativa all'orientamento sessuale, che introdurrà un nuovo modo personalizzabile per i Sims di sperimentare l'attrazione e per i giocatori di avere maggiore libertà di controllo sul modo in cui giocano.





Con il lancio del pacchetto espansione Vita da Liceali come aggiornamento del gioco base, i giocatori troveranno la nuova funzione di orientamento sessuale all'interno del menu Crea un Sim, che consente a un Sim di provare attrazione in modi diversi: attrazione per lo stesso sesso o per un sesso diverso, sperimentare l'attrazione in modo naturale attraverso le interazioni con altri Sim nel corso del tempo, provare attrazione fisica ma non romantica e viceversa, o non provare alcuna attrazione.

L'inclusività è stata un valore fondamentale di The Sims fin dall'inizio del franchise, 22 anni fa, e il team di sviluppo, composto da persone diverse, è orgoglioso di presentare questa caratteristica come uno strumento per riflettere il mondo in cui viviamo, i modi in cui interagiamo gli uni con gli altri e rappresentare le esperienze reali vissute. Il team di The Sims è consapevole che l'orientamento sessuale è un aspetto vitale, complesso e inerente al modo in cui le persone vivono il mondo e trovano la comunità. Consultando le organizzazioni no-profit It Gets Better e GLAAD, The Sims 4 ha creato un'opzione dettagliata e affermativa che consente ai giocatori di sperimentare varie forme di orientamento sessuale per i loro Sims.

Per saperne di più sulle ricerche del team per testare e implementare la funzione di orientamento sessuale e su come i giocatori possono cambiare e scegliere l'orientamento sessuale dei loro Sim, puoi consultare il dev diary qui.

Altre News per: simsannunciafunzioneorientamentosessuale