Logitech apre la sua “bottega” tecnologica nel MediaWorld Tech Village di Roma

Nella nuova bottega gli utenti potranno vivere e scoprire in prima persona tutte le novità Logitech, Logitech G e Logitech for Creators, dai prodotti pensati per la propria scrivania ai dispositivi per i gamer. Un’area esperienziale a misura di utente.





Un’esperienza immersiva completa nel mondo della tecnologia e dell’innovazione. È da questa idea che nasce la bottega tecnologica di Logitech all’interno del Tech Village di MediaWorld a Roma, l’hub poliedrico ispirato alla tipica piazza italiana che, dopo il grande successo di Milano, è finalmente sbarcato anche nella Capitale.





Guidati da un personale competente e preparato, gli utenti potranno godere dell’esperienza unica che Logitech ha pensato per loro, per vivere la tecnologia in un modo tutto nuovo, più intenso, interattivo e completo. Questo spazio si compone di corner dedicati alle diverse categorie di prodotto, da quelli per il personal workspace, come la POP Studio Series, la linea MX e i prodotti Ergo, a quelli perfetti per i creator, come le videocamere Streamcam e Mevo e la linea di microfoni Blue, e agli appassionati di gaming, come l’iconico mouse G502, la competitiva serie PRO e l’innovativo volante G923, per provare in prima persona sia le novità sia i dispositivi iconici dell’azienda.

L’apertura della “bottega” rappresenta per Logitech un ulteriore canale attraverso il quale avvicinarsi all’utente finale e rispondere in modo puntuale alle esigenze più variegate. Infatti, alla base della mission aziendale c’è l’idea di sviluppare strumenti e soluzioni che possano essere un valido aiuto all’espressione della creatività e della produttività quotidiana di ciascuno, senza però mai tralasciare lo spirito di condivisione e socialità che ha permesso in questi anni a Logitech di distinguersi nel panorama nazionale e internazionale.

