NACONCONNECT 2022: GIOCHI, ANNUNCI E NUOVI ACCESSORI RIVELATI

NACONCONNECT 2022: 17 GIOCHI PRESENTATI,

5 ANNUNCI E NUOVI ACCESSORI RIVELATI

NACON è orgogliosa di aver presentato oggi la più ambiziosa selezione di giochi e accessori della sua storia. Con la presentazione di 17 titoli e molti accessori, l'evento di quest'anno ha riaffermato il ruolo da protagonista di NACON nell'industria dei videogiochi.

Guidati da TPK et Funka, in un'ora e mezza i giocatori hanno potuto scoprire i dietro le quinte di NACON, con report dell'editore e incontri con i suoi famosi ambasciatori. Durante lo show il pubblico ha potuto scoprire le prime immagini di gameplay, oltre ad annunci di nuovi giochi e date di uscita. Cinque nuovi titoli si aggiungeranno infatti al catalogo di NACON e il Daija Arcade Stick per PlayStation®5 sarà disponibile entro la fine dell'anno.

TITOLI E ACCESSORI PRESENTATI ALLA NACON CONNECT:

5 nuovi giochi annunciati

• Crown Wars: The Black Prince (Artefacts studio): 2023

• Ravenswatch (Passtech Games): early access 2023

• Gioco di sopravvivenza nell'universo di Terminator (titolo non annunciato) (Nacon Studio Milan)

• ParadiZe Project (EKO Software): 2023

• Gangs of Sherwood (Appeal studio): 2023

La linea Sport & Racing continua a crescere

• Session: Skate Sim (Crea-ture Studios): 22 settembre 2022

• WRC Generations (KT Racing): 13 ottobre 2022

• Test Drive Unlimited Solar Crown (KT Racing): 2023

Action-adventure: NACON più ambiziosa che mai

• Ad Infinitum (Hekate): 20 aprile 2023

• Clash: Artifacts of Chaos (Ace Team): 9 febbraio 2023

• The Lord of the RingsTM: GollumT TM (Daedalic Entertainment): 1 settembre 2022

• Steelrising (Spiders): 8 settembre 2022

• Blood Bowl 3 (Cyanide): 2022

• Hell is Us (Rogue Factor): 2023

• RoboCop: Rogue City (Teyon): giugno 2023

• War Hospital (Brave Lamb): 2023

Una simulazione degna dei più grandi chef

• Chef Life: A Restaurant Simulator (Cyanide): 2 febbraio 2023

Una gamma crescente di accessori

• NACON Pro Compact ColorLight: 2022

• NACON Revolution X Pro Controller

• NACON Daija Arcade Stick - PlayStation™5: 2022

• RIG PRO Series 300, 500 e 800 : 2022







Questa nuova edizione di NACON Connect ha riaffermato le ambizioni dell'editore e ha mostrato ai giocatori la grande varietà di esperienze offerte: RPG, Action-Adventure, Simulazione, Sport, Racing e FPS. Allo stesso tempo, e per la gioia dei giocatori più esigenti, la gamma di accessori è in espansione e offre le migliori prestazioni su tutte le piattaforme.

Guarda il replay di NACON Connect 2022:

YouTube: https://youtu.be/jwkTwMa3c-A

Twitch: https://twitch.tv/Nacon

Altre News per: naconconnect2022giochiannuncinuoviaccessoririvelati