Aggiornamenti di Grand Theft Auto e Red Dead Online

Prima di annunciare le novità per la community di Rockstar Games nelle settimane e nei mesi prossimi, vorremmo cogliere l'opportunità per ringraziare tutti per l’entusiasmo e la fedeltà dimostrati per i nostri titoli. È il vostro sostegno che ci spinge ad andare sempre più avanti in tutto quello che facciamo, e siamo entusiasti di condividere con voi i primi dettagli sui prossimi aggiornamenti e tanto altro ancora.

Grazie ai recenti lanci su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, Los Santos non è mai stata così presa d’assalto dai giocatori! Continueremo a lavorare senza sosta per migliorare l'esperienza di gioco di GTA Online con aggiornamenti al gameplay e migliorie richieste dalla community, in modo da consentire a tutti di godersi al meglio l’universo di GTA Online.

Tra poche settimane, un nuovo ed emozionante aggiornamento arriverà su GTA Online su tutte le piattaforme. Riguarderà le carriere criminali da Dirigente, Biker, Trafficante d’armi e Manager di night club in GTA Online e includerà delle missioni ricevute dai contatti che offriranno l'opportunità di prestare giuramento come agente speciale dell’IAA e indagare su una cospirazione criminale.



Questo aggiornamento includerà anche alcuni cambiamenti che sono stati richiesti dalla community, come la riduzione dell'efficacia dei missili a ricerca e delle contromisure sull’Oppressor Mk II, l’accesso semplificato al giubbotto antiproiettile e agli snack e la possibilità di avviare le missioni di vendita nelle sessioni Solo su invito. Questi sono solo alcuni dei miglioramenti all'esperienza di gioco che saranno disponibili a partire da quest’estate in GTA Online, mentre proseguiamo con l’implementazione dei feedback dei giocatori e di ciò che abbiamo appreso nel tempo.

In più, incrementeremo i guadagni in GTA$ all’interno del gioco, in modo da ricompensare i giocatori per il tempo che scelgono di condividere con noi indipendentemente dalle loro attività preferite. Considerata la vastissima gamma di cose da fare in GTA Online, crediamo che aumentare i guadagni consentirà agli utenti di fare ciò che gli piace e di ottenere ciò che vogliono più in fretta.

Guardie, associati e membri dell’MC riceveranno guadagni maggiorati per incoraggiare il gioco in modalità cooperativa. Inoltre, abbiamo aumentato i guadagni in moltissime attività, come le gare, le modalità Competizione e alcune missioni finali dei Colpi.

Infine, ci impegniamo a gestire con particolare cura eventi stagionali, bonus e omaggi, sfide della community e altre sorprese per assicurarvi che Los Santos rimanga dinamica e imprevedibile.

Vorremmo anche ringraziare l’appassionatissima community di Red Dead Online per il supporto e la dedizione. Mentre i nostri sviluppatori si concentrano sul prossimo titolo del franchise Grand Theft Auto, consci delle aspettative altissime dei giocatori e della necessità di anticiparle e di superarle per creare un prodotto incredibile, stiamo lavorando ad alcuni cambiamenti per il nostro supporto a Red Dead Online.

Utenti di ogni livello di esperienza si cimentano in una vastissima gamma di attività, tra cui Ruoli specializzati, missioni cooperative, modalità Resa dei conti e molto altro: gli eventi mensili di Red Dead Online continueranno a dare spazio a queste aggiunte uniche, in modo che i tutti i giocatori possano godere di tutto quello che è disponibile nella frontiera.

Oltre agli eventi speciali stagionali e ai miglioramenti all'esperienza di gioco, e ad altri cambiamenti per migliorare e mantenere un sano ambiente di gioco in Red Dead Online, abbiamo intenzione di espandere le modalità di gioco esistenti e di aggiungere nuove missioni via telegramma nell’arco dell’anno, invece di concentrarci sugli aggiornamenti tematici come negli anni precedenti, e continueremo a evidenziare e condividere gli sforzi creativi della nostra community di Red Dead ogni volta che ne avremo l’opportunità con i Newswire e non solo.

Vogliamo ringraziarvi ancora una volta per tutto il vostro supporto. Siamo davvero grati per i feedback costruttivi che abbiamo ricevuto, e speriamo che vorrete continuare a fornirceli. Sono stati incredibilmente utili per assicurare a GTA Online e aRed Dead Online il loro successo, e sono un elemento fondamentale per consentirci di puntare sempre più in alto.

