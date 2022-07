Bandai Namco annuncia MY HERO ULTRA RUMBLE

BANDAI NAMCO EUROPE PORTA IL CELEBRE ANIME NEI BATTLE ROYALE CON MY HERO ULTRA RUMBLE

Bandai Namco Europe ha annunciato oggiMY HERO ULTRA RUMBLE, un Battle Royale free-to-play online multiplayer basato sulla celebre serie anime. Il gioco è stato svelato in occasione del panel "Summer Showcase" di Bandai Namco all'Anime Expo 2022 di Los Angeles, dove è stata annunciata anche l'apertura delle pre-registrazioni per una Beta chiusa che si terrà dal 18 al 21 agosto per PlayStation 4. Sviluppato da BYKING, lo studio autore della serieMY HERO ONE'S JUSTICE, MY HERO ULTRA RUMBLE sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Windows PC tramite Steam.

InMY HERO ULTRA RUMBLE, i giocatori si uniranno a una delle otto squadre di tre giocatori comeEroi o Cattivi, mentre combatteranno in vaste mappe per tutta la città. Vestendo i panni dei celebri personaggi di My Hero, i fan potranno sfruttare al massimo i loroQuirk per attaccare i nemici e collaborare con la propria squadra per sopravvivere alle battaglie. I giocatori potranno contribuire alla vittoria della propria squadra anche salvando o minacciando i civili per ottenere alcuni potenti oggetti che potranno decidere le sorti della battaglia.

