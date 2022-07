Rivisita la terra di Northrend nella serie Costruire Azeroth

Mentre la beta di Wrath of the Lich King Classic procede a gonfie vele, il primo di una nuova serie di video che ripercorrono l'esperienza della creazione dell'originale World of Warcraft, "Costruire Azeroth: Northrend", è ora disponibile sul canale YouTube di World of Warcraft.



Gli sviluppatori veterani di Blizzard come il direttore artistico diWorld of Warcraft Ely Cannon, la capo progettista livelli di World of Warcraft Sarah Boulian Verral e il direttore di gioco diOverwatch, Aaron Keller, ripercorrono i momenti durante lo sviluppo di Wrath of the Lich King e ci raccontano i loro ricordi e le loro ispirazioni di quando hanno creato le varie zone di Northrend.

