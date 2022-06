Ray-Tracing per A Plague Tale: Requiem” e Genshin Impact su GeForce NOW

Questo giovedì condividiamo notizie importanti sia per i nostri utenti GeForce NOW che per gli amanti dell’acclamato titoloA Plague Tale: Requiem.

GeForce NOW

NVIDIA annuncia l’arrivo di nuovi titoli esclusivi per PC comeGenshin Impact o il gioco gratuito di Epic Games Store di questa settimana,Car Mechanic Simulator 2018.

Per coloro che amano usare un Mac, ma non possono giocare a giochi solo per PC, GeForce NOW arriva in loro aiuto. GFN offre la possibilità di usufruire di un sistema di gioco di fascia alta anche sui device Apple, con titoli in streaming alla massima qualità su Macbook Pro, Macbook Air, iMac e Mac Mini. Nessun PC richiesto.

Con l’arrivo diGenshin Impactsu GeForce NOW, i membri potranno ufficialmente intraprendere un viaggio nel mondo immersivo di Tevyat. Ci sarà inoltre una sorprendente novità per gli utenti di GeForce NOW: i nuovi giocatori riceveranno da subito uno starter kit di livello 10, che comprende un buono di 10.000 Mora per l'acquisto di nuovi oggetti, cinqueminerali di potenziamento delle armi, tre Pesci-scoiattolo, tre stufati di mele del nord per il carburante e 10punti Esperienza dell'avventuriero per salire più facilmente di livello.

C'è il gioco giusto per ogni gamer su GeForce NOW, di seguito una lista dei nuovi titoli in arrivo questa settimana:

NVIDIA DLSS e Ray-Tracing in arrivo per"A Plague Tale: Requiem"

Asobo Studio e Focus Entertainmentstanno collaborando con NVIDIA per aggiungere le funzionalità NVIDIA RTX e DLSSaA Plague Tale: Requiem,il sequel dell'acclamato A Plague Tale: Innocence.

Il supporto per queste rivoluzionarie tecnologie di gioco significa che una scheda grafica, un PC desktop o un laptop basati su GeForce RTX offriranno la migliore esperienza di gioco possibile, con i massimi livelli di prestazioni, il gameplay più fluido e la migliore fedeltà grafica disponibile.

Informazioni su NVIDIA DLSS

NVIDIA DLSScontinua a stabilire lo standard per la super risoluzione. Il DLSS è la tecnologia basata sull'intelligenza artificiale acclamata dalla critica e che migliora le prestazioni senza compromettere la qualità dell'immagine. NVIDIA DLSS viene utilizzato in oltre 180 giochi, dove accelera le prestazioni fino a 3 volte.

