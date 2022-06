Aggiornamento campagna FIFA 22 - Shapeshifters, Team 1

Dopo il TOTS è in arrivo un altro aggiornamento per FIFA 22: Shapeshifters.





Shapeshifters è la campagna incentrata sul cambio di posizione, in cui i giocatori che prosperano all'ala tornano centrali, i difensori possono diventare centrocampisti e chiunque può finire in difesa. Questo è il primo passo verso campagne orientate alla fantasia per incentivare i giocatori a completare la loro Ultimate Team con più opzioni che mai.





I giocatori che fanno parte del Team 1 sono elencati qui sotto e nella pagina di destinazione degli Shapeshifters qui.









Shapeshifters, Team 1

Lionel Messi, Paris Saint-Germain

Heung-min Son, Tottenham Hotspur

Eden Hazard, Real Madrid

Alphonso Davies, FC Bayern Munich

Pierre-Emerick Aubameyang, Barcelona

Youcef Atal, OGC Nice

Leonardo Spinazzola, AS Roma

Pierre Kalulu, AC Milan

Jeremiah St. Juste, Mainz 05

Nordi Mukiele, RB Leipzig

