Apex Legends - Storie di Frontiera: Affari di famiglia”

Respawn Entertainment ha pubblicato l'ultimo trailer di Apex Legends della serie "Storie di Frontiera", intitolato Affari di Famiglia, che mostra il viaggio di Lifeline da adolescente ribelle a temibile mezzo di combattimento.

Come membro dei Corpi di Frontiera, Ajay Che ha sempre cercato di distinguersi dalla sua famigerata famiglia di criminali di guerra. Ma per aiutare chi ha bisogno, a volte è necessario superare i limiti. Nel trailer di oggi, la vediamo fare squadra con l'amico d'infanzia Octavio Silva (alias Octane) per trovare un nuovo lotto di farmaci e fare tutto il necessario per salvare la situazione.

Guardate la riunione di famiglia in "Storie di Frontiera: Affari di famiglia", ora in diretta su YouTube

Apex Legends™ è un gioco sparatutto free-to-play in cui personaggi leggendari combattono per la gloria, la fama e la fortuna ai margini della Frontiera. Gioca gratuitamente su PlayStation® 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.

