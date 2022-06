NILOX ACQUA SCOOTER - PER UN'ESTATE DI DIVERTIMENTO

L’estate è alle porte e per tutti gli amanti del mareNilox–brand di tecnologia per sport e vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet – presentaAcqua Scooter, pensato per trascorrere le giornate in spiaggia all’insegna di innovazione e divertimento.

Leggerezza e facilità di trasporto ne fanno il compagno di viaggio ideale e il miglior alleato per dominare il mare. Infatti, grazie al peso ridotto di 3,5 Kg può essere portato anche in aereo come bagaglio a mano.

Dotato di cambio a 3 rapporti, è utilizzabile fino a una profondità massima di 30 metri e, grazie alla batteria estraibile agli ioni di litio da 25,9V / 5Ah, consente fino a 35 minuti di utilizzo. Inoltre, è possibileper registrare le proprie avventure e non perdere neanche un momento di divertimento.

Con il nuovo Acqua Scooter Nilox, l’azienda amplia così il suo già ricco portafoglio di prodotti, confermando il suo focus nello sviluppo di prodotti all’avanguardia e con caratteristiche tecniche distintive, per ridefinire i confini dell’outdoor technology.

L’Acqua Scooter Nilox è disponibile a un prezzo al pubblico consigliato diacquistabile online sul sito www.nilox.com e presso le grandi catene di elettronica e i principali e-tailer e retailer.

